ESPN: Овечкин не всегда будет элитным, он не может в одиночку тащить «Вашингтон» к Кубку

Журналист ESPN Кристен Шилтон поделилась мыслями о задачах «Вашингтон Кэпиталз» в ближайшее межсезонье.
«Приоритет: заполнить дыры в топ-6.
«Столичные» в поисках подкрепления. Никлас Бекстрём недавно перенёс операцию на бедре, и ему предстоит затяжной процесс восстановления. Том Уилсон перенёс операцию на колене и, как ожидается, пропустит от шести до восьми месяцев. Это два важных помощника из топ-6, которые могут пробыть вне состава до середины следующего сезона. Окошечко «Вашингтона», чтобы выиграть ещё один Кубок Стэнли, вскоре закроется. Алекс Овечкин не всегда будет элитным. И он не может в одиночку тащить «Кэпиталз». Генеральный менеджер Брайан Маклеллан должен искать помощи на рынках свободных агентов или через обмены», — цитирует Шилтон ESPN.
- 28 июня 2022
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