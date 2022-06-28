ESPN: Овечкин не всегда будет элитным, он не может в одиночку тащить «Вашингтон» к Кубку

Журналист ESPN Кристен Шилтон поделилась мыслями о задачах «Вашингтон Кэпиталз» в ближайшее межсезонье.

«Приоритет: заполнить дыры в топ-6.



«Столичные» в поисках подкрепления. Никлас Бекстрём недавно перенёс операцию на бедре, и ему предстоит затяжной процесс восстановления. Том Уилсон перенёс операцию на колене и, как ожидается, пропустит от шести до восьми месяцев. Это два важных помощника из топ-6, которые могут пробыть вне состава до середины следующего сезона. Окошечко «Вашингтона», чтобы выиграть ещё один Кубок Стэнли, вскоре закроется. Алекс Овечкин не всегда будет элитным. И он не может в одиночку тащить «Кэпиталз». Генеральный менеджер Брайан Маклеллан должен искать помощи на рынках свободных агентов или через обмены», — цитирует Шилтон ESPN.