«Фрёлунда» отказалась подписывать Луи Эрикссона, сыгравшего более 1000 матчей в НХЛ

Клуб Шведской хоккейной лиги «Фрёлунда» не будет предлагать контракт одному из самых опытных шведов в НХЛ Луи Эрикссону, сообщает hockeysverige.se.
«На данный момент мы определили состав, с которым мы начнём сезон. Мы никого не будем подписывать. У нас было одно место, и мы подписали того, кто нам нужен. Если бы у нас было больше свободных позиций, тогда… но мы хотим шанс молодым игрокам», – сказал спортивный директор клуба Фредрик Шёстрём.
Эрикссон ранее говорил, что готов получать скромную зарплату в «Фрёлунде» без требований о большом игровом времени.
36-летний Эрикссон в течение карьеры провёл 1050 матчей в НХЛ за «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Ванкувер Кэнакс» и «Аризону Койотс». За «Фрёлунду» форвард выступал до отъезда в Северную Америку.
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