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Toronto Sun: Любушкин может выйти на рынок свободных агентов

Toronto Sun: Любушкин может выйти на рынок свободных агентов
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Журналист Toronto Sun Терри Кошан считает, что российский защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Любушкин может покинуть клуб после открытия рынка свободных агентов.

Несколько дней назад «листья» продлили контракт с конкурентом Любушкина – 23-летним шведом Тимоти Лильегреном, который подписал соглашение на два года со средней зарплатой $ 1,4 млн.

«Хоть Любушкин и обеспечил необходимое физическое присутствие в обороне после перехода в «Торонто», вполне вероятно, что праворукий защитник выйдет на рынок свободных агентов», – написал журналист.

По ходу сезона-2021/2022 россиянин был обменян из «Аризоны Койотс» в «Торонто». В составе «Мэйпл Лифс» он провёл 31 игру и набрал 6 (2+4) при показателе полезности «+4». В плей-офф он сделал одну голевую передачу в семи матчах.

У «листьев» остаются свободными $ 6,4 млн под потолком зарплат. Кроме Любушкина, на следующий не имеют контрактов с клубом вратарь Джек Кэмпбелл, защитник Расмус Сандин, форварды Илья Михеев, Колин Блэквелл, Ондржей Каше и Пьер Энгвалл.

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