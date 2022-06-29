Toronto Sun: Любушкин может выйти на рынок свободных агентов

Журналист Toronto Sun Терри Кошан считает, что российский защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Любушкин может покинуть клуб после открытия рынка свободных агентов.

Несколько дней назад «листья» продлили контракт с конкурентом Любушкина – 23-летним шведом Тимоти Лильегреном, который подписал соглашение на два года со средней зарплатой $ 1,4 млн.

«Хоть Любушкин и обеспечил необходимое физическое присутствие в обороне после перехода в «Торонто», вполне вероятно, что праворукий защитник выйдет на рынок свободных агентов», – написал журналист.

По ходу сезона-2021/2022 россиянин был обменян из «Аризоны Койотс» в «Торонто». В составе «Мэйпл Лифс» он провёл 31 игру и набрал 6 (2+4) при показателе полезности «+4». В плей-офф он сделал одну голевую передачу в семи матчах.

У «листьев» остаются свободными $ 6,4 млн под потолком зарплат. Кроме Любушкина, на следующий не имеют контрактов с клубом вратарь Джек Кэмпбелл, защитник Расмус Сандин, форварды Илья Михеев, Колин Блэквелл, Ондржей Каше и Пьер Энгвалл.