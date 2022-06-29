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Три россиянина вошли в первую двадцатку рейтинга драфта от Боба Маккензи

Три россиянина вошли в первую двадцатку рейтинга драфта от Боба Маккензи
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Инсайдер TSN Боб Маккензи составил финальный рейтинг перед драфтом НХЛ – 2022, который пройдёт в Монреале (Канада) 7 и 8 июля.

По его мнению, в первом раунде драфта выберут трёх россиян. На 12-м месте рейтинга расположился защитник Павел Минтюков, на 14-м – форвард Данила Юров, на 19-м – Иван Мирошниченко.

Минтюков в сезоне-2021/2022 играл за «Сагино Спирит» в хоккейной лиге Онтарио и набрал 62 (17+45) очка в 67 играх при показателе полезности «-14». Юров не смог отличиться в 40 матчах КХЛ при низком игровом времени, но в МХЛ на его счету 37 (14+23) результативных баллов в 25 встречах.

Мирошниченко провёл 31 игру за «Омские Крылья» в ВХЛ и набрал 16 (10+6) очков. Позднее форвард столкнулся с онкологическим заболеванием, но смог побороть недуг и уже готовится к следующему сезону.

Первая пятёрка рейтинга, по мнению Маккензи, выглядит таким образом:

1. Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия)
2. Шейн Райт («Кингстон», OHL)
3. Логан Кули (USNTDP, США)
4. Шимон Немец («Нитра», Словакия)
5. Каттер Готье (USNTDP, США)

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