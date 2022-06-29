Генменеджер «Тампы» прокомментировал поражение в финале Кубка Стэнли

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа рассказал о своих ощущениях от проигрыша в финале Кубка Стэнли и высказал мнение, что команда сможет бороться за трофей в следующих сезонах.
«Боль глубока. Никто не выходит в финал Кубка Стэнли, чтобы проиграть. Вы попадаете в финал, чтобы забрать кубок домой. Особенно в этом году, когда у нас был уникальный шанс сделать это три раза подряд.
Не думаю, что мы закончили. Мы настроены на то, чтобы быть действительно конкурентоспособной командой в ближайшем будущем. Надеюсь, в какой-то моменты звёзды снова сойдутся для нас», – приводит слова БрисБуа APnews.
Напомним, «Тампа» в финале Кубка Стэнли проиграла серию «Колорадо Эвеланш» (2-4). В 2020 и 2021 годах «молнии» смогли дважды завоевать главный трофей НХЛ.
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