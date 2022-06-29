Ландеског опубликовал милые фотографии своей дочери с Кубком Стэнли

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског поделился фотографиями своей двухлетней дочери Линнеи с Кубком Стэнли, сообщает официальный сайт НХЛ.

На одном снимке Ландеског дал дочери попить из трофея, а на другом запечатлел ребёнка в обнимку с Кубком Стэнли. Забавно, что рост дочери форварда такой же, как и высота трофея.

Габриэль Ландеског и его двухлетняя дочь Линнея Фото: NHL.com

Ландеског в 19-летнем возрасте стал капитаном «Колорадо Эвеланш» – ему принадлежит звание самого молодого капитана в истории НХЛ. Несколько дней назад «лавины» выиграли финальную серию плей-офф у «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-2 и завоевали Кубок Стэнли.

Шведский форвард стал четвёртым бомбардиром команды в плей-офф. За 20 матчей он забросил 11 шайб и сделал 11 голевых передач.