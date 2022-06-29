Форвард «Тампы» Пол выразил желание остаться в команде

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ник Пол рассказал о том, что хочет продолжить карьеру в составе «молний».

«Очевидно, мне здесь нравится. Этим летом я становлюсь свободным агентом, но Тампа определённо то место, которое мне очень понравилось. Мне нравятся ребята в команде. Я сейчас разговариваю с агентом, он знает мои мысли. Посмотрим.

В этой организации всё первоклассно. Лидеры, которые у нас есть, и персонал команды – просто невероятны. Всё, чего они хотят – это успеха. Все собрались вместе», – цитирует Пола официальный сайт НХЛ.

27-летний Пол был обменян из «Оттавы Сенаторз» перед дедлайном. В 21 игре регулярного чемпионата НХЛ в составе «молний» форвард набрал 14 (5+9) очков – в среднем у него 0,67 результативных балла за матч, и это шестой показатель в команде. Плей-офф-2022 стал для него первым в карьере, в 23 встречах на его счету 9 (5+4) очков.

У игрока истекает контракт с «Лайтнинг». По прежнему соглашению он получал $ 1,35 млн в год.