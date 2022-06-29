Sportsnet предполагает, что «Айлендерс» могут обменять Варламова

Издание Sportsnet составило список игроков, которые могут быть обменяны в ближайшее время. В их число вошёл российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов.
«Илья Сорокин из «Айлендерс» немного ускользнул от внимания и не попал в число номинантов на «Везина Трофи», хотя у него 92,5% отражённых бросков, и это второй показатель в лиге после Игоря Шестёркина (вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» – прим. «Чемпионата»). У Сорокина ещё два года контракта с зарплатой $ 4 млн за сезон, и это делает возможным обмен Варламова.
У 34-летнего Варламова остаётся год соглашения с кэпхитом $ 5 млн. С учётом того, что ряд команд нуждается в усилении вратарской линии, рынок может оказаться подходящим для генменеджера «Айлендерс» Лу Ламорелло», – написал журналист Рори Бойлен.
Варламов в прошлом сезоне одержал 10 побед в 31 игре регулярного чемпионата, отражал 91,1% бросков и имел коэффициент надёжности 2,91.
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