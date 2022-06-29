Разин назвал предварительные сочетания звеньев «Северстали» на новый сезон

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в телеграм-канале опубликовал предварительный состав команды по звеньям на сезон-2022/2023.

Планируется, что тренировочные сборы команда начнёт в таких сочетаниях:

Первое звено: Хлыстов – Пресс, Лишка – Бусаров – Морозов.

Второе звено: Тимашов – Луговяк, Вовченко – Суворов – Пилипенко.

Третье звено: Макеев – Хабаров, Петунин – Гуслистов – Гераськин.

Четвёртое звено: Тихонов – Денисов, Думбадзе – 2003 г.р. – Моисеев.

Пятое звено: Чуркин – Каримов, Емец – Колмыков – Казаков.

Шестое звено: Ершов – Марышев, Подшивалов – Абросимов – Ильин.

Вратари: Подъяпольский, Шугаев.

«В центр четвёртого звена подписан лимитчик 2003 года рождения, фамилию объявим чуть позже. Есть ещё молодые ребята, которые пройдут с нами первый сбор в Череповце, а также хоккеисты, начинающие сезон в Воронеже. За всеми будем следить. Состав не окончательный, будут изменения», – написал Разин.