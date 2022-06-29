The Athletic: маловероятно, что Малкин останется в «Питтсбурге»

Журналист The Athletic Джош Йохе оценил вероятность подписания нового контракта Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинз».

«Многие агенты говорили мне, что после разговоров с генеральным менеджером «Пингвинз» Роном Хекстоллом считают маловероятным подписание соглашения между сторонами. Некоторые источники в клубе это подтверждают.

Невозможно сказать точно, но я знаю, что Хекстолл готов подписать его по определённой цене. Источники также сообщили, что обе стороны не разговаривали после первоначальных переговоров, которые были сразу после завершения сезона», – написал Йохе.

Напомним, контракт Малкина с зарплатой $ 9,5 млн в год истекает через несколько дней. Часть сезона-2021/2022 форвард пропустил из-за травмы. В 41 матче регулярного чемпионата он набрал 42 (20+22) очка при показателе полезности «-10». В Кубке Стэнли на счету Евгения 6 (3+3) баллов в семи играх.