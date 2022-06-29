Авторы сайта НХЛ — о драфте: Райта выберут первым, Минтюков и Юров — после 10-го пика

Авторы официального сайта Национальной хоккейной лиги Адам Кимельман и Майк Морреале дали свой прогноз на первый раунда драфта НХЛ – 2022. Процедура выбора юниоров клубами НХЛ пройдёт в Монреале (Канада) 7 и 8 июля.
Оба журналиста посчитали, что под первым номером «Монреаль Канадиенс» выберет центрального нападающего Шейна Райта, а под вторым «Нью-Джерси Дэвилз» задрафтует словака Юрая Слафковски.
Что касается российских игроков, то Кимельман прогнозирует, что Павел Минтюков отправится в «Сан-Хосе Шаркс» под 11-м номером, а Данила Юров – под 12-м уйдёт в «Коламбус Блю Джекетс».
Морреале считает, что Минтюкова под 10-м номером выберет «Анахайм Дакс», а Юрова под 20-м – «Вашингтон Кэпиталз».
Отметим, что оба автора посчитали, что форвард Иван Мирошниченко будет выбран за пределами первого раунда драфта, хотя инсайдер TSN Боб Маккензи в своём рейтинге поставил его на 19-е место.
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