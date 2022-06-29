Ничушкин опубликовал рентгеновский снимок травмированной ноги

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин в соцсетях показал рентгеновский снимок ноги – форвард получил травму по ходу финальной серии Кубка Стэнли – 2022 с «Тампа-Бэй Лайтнинг». На снимке виден перелом одной из плюсневых костей стопы.
Рентгеновский снимок ноги Валерия Ничушкина
Фото: Соцсети Валерия Ничушкина
После шестого матча серии финала Кубка Стэнли россиянин не мог покинуть арену самостоятельно из-за болей в ноге – его вывозили на погрузочной тележке. Ещё утром в день игры журналисты заметили, что хоккеист хромает. Позднее Ничушкин опубликовал фотографию своей ноги с огромной гематомой.
Отметим, что форвард в ближайшее время становится неограниченно свободным агентом – его контракт с клубом истекает. По прежнему соглашению Ничушкин зарабатывал $ 2,5 млн в год.
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