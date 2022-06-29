The Athletic рассказал, возникнут ли у россиян проблемы на драфте НХЛ из-за гражданства

Журналист The Athletic Кори Пронман, высказавший предположение, в какие клубы уйдут российские хоккеисты в первых двух раундах драфта Национальной хоккейной лиги — 2022, поделился мнением об игроках.
«10-й выбор. «Анахайм»: Павел Минтюков.
«Анахайм» любит крупных, мобильных защитников, которые умеют правильно распоряжаться шайбой, и это лучше всего характеризует Минтюкова. Он первый из россиян, кого выберут на драфте, но клубы не думают, что возникнут проблемы из-за его паспорта.
17-й пик. «Нэшвилл»: Данила Юров.
С точки зрения способностей и послужного списка на данный момент его выбор может быть настоящим похищением.
19-й пик. «Лос-Анджелес»: Иван Мирошниченко.
Он один из лучших игроков на этом драфте, и он на данный момент стоит любого риска из-за паспорта или здоровья. Мощный игрок и динамичный охотник за голами.
46-й пик. «Вашингтон»: Александр Перевалов.
Перевалов — талантливый и мощный крайний нападающий, хорошо выступавший на международном уровне и в МХЛ», — приводит слова Пронмана The Athletic.
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