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The Athletic рассказал, возникнут ли у россиян проблемы на драфте НХЛ из-за гражданства

The Athletic рассказал, возникнут ли у россиян проблемы на драфте НХЛ из-за гражданства
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Журналист The Athletic Кори Пронман, высказавший предположение, в какие клубы уйдут российские хоккеисты в первых двух раундах драфта Национальной хоккейной лиги — 2022, поделился мнением об игроках.

«10-й выбор. «Анахайм»: Павел Минтюков.

«Анахайм» любит крупных, мобильных защитников, которые умеют правильно распоряжаться шайбой, и это лучше всего характеризует Минтюкова. Он первый из россиян, кого выберут на драфте, но клубы не думают, что возникнут проблемы из-за его паспорта.

17-й пик. «Нэшвилл»: Данила Юров.

С точки зрения способностей и послужного списка на данный момент его выбор может быть настоящим похищением.

19-й пик. «Лос-Анджелес»: Иван Мирошниченко.

Он один из лучших игроков на этом драфте, и он на данный момент стоит любого риска из-за паспорта или здоровья. Мощный игрок и динамичный охотник за голами.

46-й пик. «Вашингтон»: Александр Перевалов.

Перевалов — талантливый и мощный крайний нападающий, хорошо выступавший на международном уровне и в МХЛ», — приводит слова Пронмана The Athletic.

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