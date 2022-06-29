Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Известная панк-рок-группа Blink-182 поздравила «Колорадо» с завоеванием Кубка Стэнли

Известная панк-рок-группа Blink-182 поздравила «Колорадо» с завоеванием Кубка Стэнли
Комментарии

Известная панк-рок-группа Blink-182 в одной из своих социальный сетей написала пост с поздравлениями «Колорадо Эвеланш» с завоеванием Кубка Стэнли.

«Поздравляем «Колорадо» с победой в Кубке Стэнли!» – говорится в сообщении.

Отметим, что такое внимание группы к «лавинам» неслучайно. Одна из наиболее известных песен Blink-182 под названием All the Small Things является неофициальным гимном фанатов «Колорадо». Эта песня часто звучит на домашней арене «Эвеланш» во время матчей команды.

Напомним, «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли, в финальной серии сломив сопротивление чемпиона двух предыдущих розыгрышей — «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Лавинам» потребовалось провести для этого шесть матчей. Решающая встреча состоялась на домашней арене «Тампы».

Новость по теме
«Спасибо «Колорадо» за веру!» Жена Ничушкина поздравила мужа с завоеванием Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022