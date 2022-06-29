Известная панк-рок-группа Blink-182 поздравила «Колорадо» с завоеванием Кубка Стэнли
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Известная панк-рок-группа Blink-182 в одной из своих социальный сетей написала пост с поздравлениями «Колорадо Эвеланш» с завоеванием Кубка Стэнли.
«Поздравляем «Колорадо» с победой в Кубке Стэнли!» – говорится в сообщении.
Отметим, что такое внимание группы к «лавинам» неслучайно. Одна из наиболее известных песен Blink-182 под названием All the Small Things является неофициальным гимном фанатов «Колорадо». Эта песня часто звучит на домашней арене «Эвеланш» во время матчей команды.
Напомним, «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли, в финальной серии сломив сопротивление чемпиона двух предыдущих розыгрышей — «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Лавинам» потребовалось провести для этого шесть матчей. Решающая встреча состоялась на домашней арене «Тампы».
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