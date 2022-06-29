Журналист The Athletic считает, что троих россиян могут обменять этим летом

Известный журналист The Athletic Эрик Духачек составил рейтинг из 30 игроков Национальной хоккейной лиги, которых могут обменять в межсезонье. В топ попали трое российских хоккеистов.
На 15-е место североамериканский обозреватель поставил нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва. На 27-й позиции оказался голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов. Двумя строчками ниже, на 29-й, расположился страж ворот «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов.
Отметим, что на первом месте оказался нападающий «Миннесоты Уайлд» Кевин Фиала, на втором — форвард «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер, тройку замкнул защитник «Аризоны Койотс» Джейкоб Чикран. Кроме того, в список попал двукратный обладатель Кубка Стэнли, голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик, которого Духачек поставил на 25-ю строчку.
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