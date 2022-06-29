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Американский журналист: Варламов может быть краткосрочной помощью для претендента на Кубок

Американский журналист: Варламов может быть краткосрочной помощью для претендента на Кубок
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Журналист The Athletic Эрик Духачек считает, что российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова могут обменять текущим летом.

«Варламов — ещё один интригующий случай. Как и у Куика, у него остался год по контракту, и он зарабатывает слишком много ($ 5 млн), чтобы его можно было держать в качестве бэкапа, кем он и является сейчас, когда Илья Сорокин зацементировал за собой место в стартовом составе. И хотя у него хорошая репутация в команде и в прошлом году у него был крутой год, в предыдущем сезоне он отражал в среднем 92,9% бросков при коэффициенте надёжности 2.04, а когда дважды выходил с «Айлендерс» в полуфинал Кубка Стэнли, суммарно выиграл 18 матчей плей-офф. Он может быть своего рода краткосрочной помощью для претендента на Кубок, как, например, Дарси Кемпер был для «Колорадо» в завершившемся сезоне», — приводит слова американского журналиста The Athletic.

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