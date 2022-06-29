«Салават» заключил контракт с защитником «Детройта»

Бывший защитник «Нефтехимика» и минского «Динамо» Райан Мёрфи подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба уфимской команды.

Отмечается, что с 29-летним канадским игроком обороны заключено соглашение на один год.

Напомним, прошедший сезон Мёрфи провёл в Национальной хоккейной лиге, выступая за «Детройт Ред Уингз». Большую часть чемпионата он провёл в фарм-клубе в АХЛ — «Гранд-Рапидс Гриффинс». Канадский защитник принял участие в 53 встречах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги, в которых забросил 11 шайб и отдал 18 результативных передач, суммарно набрав 29 очков при показателе полезности «-7».



Отметим, что в НХЛ он также выступал за «Каролину Харрикейнз», «Миннесоту Уайлд» и «Нью-Джерси Дэвилз». Мёрфи сыграл 175 матчей, набрав 43 (8+35) очка.