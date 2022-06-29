Духачек — о возможном обмене: «Сент-Луис» мог бы отдать Барбашёва втридорога этим летом

Журналист The Athletic Эрик Духачек поделился мыслями о возможном обмене российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва этим летом.

«Блюзмены» могли бы отдать Барбашёва втридорога, учитывая, что он провёл крайне результативный сезон с 60 набранными очками — лучший в своей карьере, и он сделал это со средним временем на льду всего 16.26 за матч. Ему 26 лет, и его контракт на $ 2,25 млн действует ещё один год», — приводит слова Духачека The Athletic.

Отметим, что Иван Барбашёв провёл большую часть плей-офф в четвёртом звене и ни разу не смог поразить ворота соперников. За 12 матчей розыгрыша Кубка Стэнли россиянин набрал лишь два очка за результативные передачи.

Ранее The Athletic включил Барбашёва в список главных разочарований плей-офф НХЛ — 2022.