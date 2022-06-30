ESPN о будущем сезоне: Овечкин остаётся Овечкиным. Он всего в 115 голах от вечного рекорда

Журналисты ESPN Грег Вышински и Кристен Шилтон поделились мнением о том, что будет ждать «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2022/2023.

«Овечкин по-прежнему остаётся Овечкиным, а это значит, что «Кэпиталз» всё ещё будут командой, пытающейся занять своё место в плей-офф. Ови находится в 22 голах от того, чтобы обойти Горди Хоу и стать вторым в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб, и всего в 115 голах от, казалось бы, вечного рекорда Уэйна Гретцки в 894 гола. Но команде не помешали бы некоторые улучшения в защите и во вратарской линии, так как Восточная конференция должна стать более сбалансированной в сезоне-2022/2023, так что попасть в плей-офф так, как в завершившемся сезоне, вряд ли удастся», — говорится в сообщении.