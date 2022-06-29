The Athletic: Мирошниченко — талант уровня топ-5 на драфте, Юров — среди лучших доступных

Журналисты The Athletic Кори Пронман и Скотт Уилер составили свои команды из игроков, доступных на драфте Национальной хоккейной лиги 2022 года. Они расположили хоккеистов в том порядке, в котором сами обозреватели выбрали бы их. В топ попали трое российских игроков.
Уилер выбрал лишь одного россиянина — нападающего Данилу Юрова. Однако его пик оказался самым высоким.
«Мы не боимся рисков, набирая команду Уилера. Я как генеральный менеджер готов поставить на Юрова, который, на мой взгляд, один из лучших доступных игроков и прекрасно подойдёт в пару к другому игроку — Логану Кули», — приводит слова Уилера The Athletic.
Пронман выбрал двоих россиян — защитника Павла Минтюкова под общим 22-м номером и нападающего Ивана Мирошниченко под 24-м.
«Беру Минтюкова. Я задрафтую защитника, который умеет убивать время в меньшинстве, но вместе с тем умеет хорошо кататься и продвигать шайбу на уровне игроков НХЛ.
Мирошниченко, которому ранее диагностировали лимфому Ходжкина, является талантом уровня топ-5 на драфте, на высоком уровне сочетая в себе силу, мастерство, скорость и способность забивать», — сказал Пронман.
- 29 июня 2022
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