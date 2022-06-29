Василевский на английском обратился к болельщикам после поражения в финале Кубка Стэнли

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в одной из своих социальных сетей выложил пост с благодарностью болельщикам за то, что они поддерживали команду по ходу розыгрыша Кубка Стэнли. Вратарь «молний» написал его на английском.



«Спасибо за всё! За всю ту энергию, эмоции, силы, что вы дали нам во время поддержки. С нетерпением ожидаю шанса опять выступить на глазах наших болельщиков. Нет предела совершенству!» — говорится в сообщении.

Напомним, «Тампа» потерпела поражение в финальной серии Кубка Стэнли в завершившемся сезоне. «Лайтнинг» проиграли в решающем раунде «Колорадо Эвеланш» в шести встречах — 2-4. «Молнии» не смогли выиграть серию впервые с 2019 года. В 2020 и 2021 годах «Тампа» завоёвывала Кубок Стэнли.