NBC Sports — о Капризове в плей-офф: настоящая суперзвезда

Журналист NBC Sports Адам Гретц поделился мнением о российском нападающем «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове. Американский обозреватель поставил форварда «дикарей» на 11-е место в списке лучших хоккеистов плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2022.



«В плей-офф «Миннесота» не смогла показать тех результатов, на которые рассчитывали в команде, однако Капризова в этом уж точно обвинить не выйдет. Он забросил семь шайб в шести встречах «дикарей», а также был в числе самых доминирующих хоккеистов серии с «Сент-Луис Блюз». Настоящая суперзвезда. Первая в «Миннесоте» с эпохи Мариана Габорика», — приводит слова Гретца NBC Sports.



Напомним, Капризов в минувшем сезоне установил рекорды «Миннесоты» по числу голов, результативных передач и очков за один регулярный чемпионат.

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