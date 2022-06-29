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«Рейнджерс» заинтересованы в обмене Дюбуа, игравшего с Панариным в «Коламбусе»

«Рейнджерс» заинтересованы в обмене Дюбуа, игравшего с Панариным в «Коламбусе»
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Журналист Франсуа Ганьо на своей странице в «Твиттере» рассказал об интересе «Нью-Йорк Рейнджерс» к нападающему «Виннипег Джетс» Пьеру-Люку Дюбуа.

«По информации, полученной во время финала Кубка Стэнли, «Рейнджерс» более чем заинтересованы в приобретении Пьера-Люка Дюбуа. Ведутся переговоры с «Виннипегом» об условиях сделки. Она ещё не завершена, но Крис Друри (генеральный менеджер «Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата») очень заинтересован», — говорится в сообщении.

Напомним, Дюбуа с 2017 по 2021 год играл в «Коламбус Блю Джекетс», где пересёкся с российским форвардом Артемием Панариным. В январе 2021 года американского нападающего обменяли в «Виннипег» на Патрика Лайне и Джека Рословича. В минувшем сезоне 24-летний Дюбуа набрал 60 (28+32) очков в 81 матче.

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