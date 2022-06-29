Экс-защитник «Детройта» — о «СЮ»: в КХЛ наслаждался каждой секундой. О чём ещё мечтать?

Защитник Райан Мёрфи высказался о переходе в уфимский «Салават Юлаев».
«Переговоры прошли быстро и легко. Я вернусь в КХЛ, чтобы побеждать вместе с командой и демонстрировать свои лучшие качества на льду. Буду рад присоединиться к команде, которая имеет чемпионскую историю. Пока лично не общались с главным тренером, но, думаю, совсем скоро мы поговорим с Виктором Козловым о том, в какой роли он меня видит.
Мой стиль? Я всегда был атакующим защитником, но время идёт, я прогрессирую и уже научился хорошо играть как в атаке, так и в защите.
Я играл в Уфе с огромным удовольствием. Помню, как выступал за сборную Канады на молодёжном чемпионате мира, а в матче за бронзу мы проиграли российской команде. На матчах КХЛ я наслаждался каждой секундой — переполненная арена и болельщики, которые очень громко поддерживали команду. О чём ещё можно мечтать?
В Уфе очень требовательные болельщик? С огромной поддержкой фанатов всегда идёт большое давление, но меня это не пугает. Лучшие игроки могут показывать свой лучший хоккей под давлением, и я верю, что отношусь к такому типу хоккеистов. Мне всегда нравилось приезжать сюда: красивый город, хорошие люди и классная команда.
Моя цель — помогать команде побеждать в каждом матче и стать чемпионами», — приводит слова Мёрфи официальная страница «Салавата» в социальной сети «ВКонтакте».
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