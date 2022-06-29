«Миннесота» обменяла одноклубника Капризова Фиалу в «Лос-Анджелес»

Журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере» рассказал об обмене нападающего «Миннесоты Уайлд» Кевина Фиалы в «Лос-Анджелес Кингз».

«Согласно источникам «дикари» обменяли права на потенциально ограниченно свободного агента Кевина Фиалу в «Лос-Анджелес» за их пик в первом раунде драфта 2022 года и капитана Университета Миннесоты Брока Фэйбера», — говорится в сообщении.

Как сообщает Эллиотт Фридман, предполагаемая заработная плата за сезон составит около $ 7,9 млн.

Отметим, что у 25-летнего хоккеиста подходит к концу соглашение, по которому его среднегодовая зарплата составляла $ 5,1 млн в год. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Фиала принял участие в 82 матчах, в которых забросил 33 шайбы и отдал 52 результативные передачи, суммарно набрав 85 очков. Кроме того, швейцарский форвард провёл ещё шесть встреч в плей-офф, записав на свой счёт 3 (0+3) балла.

19-летний Фэйбер — защитник Университета Миннесоты из Национальной студенческой лиги. «Лос-Анджелес» задрафтовал игрока в 2020 году под общим 45-м номером.