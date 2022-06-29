Хоккеиста «Северстали» могут отстранить от сборной Швеции из-за игры в России

Шведского защитника «Северстали» Робина Пресса могут отстранить от выступления за национальную сборную. С таким предложением выступил генеральный секретарь Шведской хоккейной ассоциации Йохан Старк. В федерации хоккея страны пока не высказывались на этот счёт.

«Мы не контактировали ни с ним, ни с его агентами, и я не могу сказать, о чём они думали. Но это странно, учитывая тот факт, что мы проводим так много времени в диалоге с юристами Международной федерации хоккея, самими игроками и их агентами, чтобы заставить наших шведских игроков уехать из России.



У меня вообще нет ощущения, что наши хоккеисты повально поедут в Россию. Почти всё моё рабочее время в последние несколько месяцев было связано с постоянным диалогом с ИИХФ и обеспокоенными игроками. Я был удивлён, когда узнал о контракте Пресса. Мне трудно в это поверить», — приводит слова Старка Expressen.

Отметим, что Пресс стал первым шведским игроком, подписавшим контракт с клубом из КХЛ в текущее межсезонье.