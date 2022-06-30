В Тампе на стадионе «Амали-Арена» состоялся шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счётом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли — 2022.
Канадский фрвард «лавин» Назем Кадри стал первым мусульманином, который выиграл Кубок Стэнли. В матчах плей-офф НХЛ Кадри набрал 15 (7+8) очков в 16 играх.
В составе «Колорадо» забивали Натан Маккиннон и Арттури Лехконен. Результативные передачи на свой счёт записали Боуэн Байрэм, Габриэль Ландеског, Джош Мэнсон и всё тот же Натан Маккиннон.
Единственным автором гола у хозяев стал Стивен Стэмкос. Ему ассистировал Ондржей Палат.
Благодаря этому успеху «Колорадо» впервые с 2001 года стал обладателем Кубка Стэнли.
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