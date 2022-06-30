Розыгрыш Кубка Стэнли – 2022 стал самым результативным за последние 27 лет

Впервые за последние 27 лет средняя результативность матчей плей-офф превысила 6 шайб за игру, сообщает пресс-служба НХЛ.

Команды-участницы Кубка Стэнли суммарно забросили 562 шайбы в 89 матчах, что составляет 6,3 гола в среднем за игру.

В последний раз настолько высокая результативность была зафиксирована в 1995 году, когда команды в среднем за матч забрасывали 6,5 шайбы.

Отметим, что результат в 562 гола за один розыгрыш Кубка Стэнли является пятым в истории НХЛ для серий с четырьмя раундами плей-офф.

Напомним, главный трофей НХЛ в 2022 году завоевал «Колорадо Эвеланш». В финальной серии игроки «лавин» взяли верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2). Для «Эвеланш» это третий Кубок Стэнли в истории клуба – команда побеждала в 1996 и 2001 годах.