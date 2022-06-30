Ряд спонсоров приостановили сотрудничество с Федерацией хоккея Канады

Несколько спонсоров Федерации хоккея Канады (Hockey Canada) приняли решение приостановить взаимодействие с организацией из-за скандала, связанного с сексуальным насилием со стороны нескольких игроков молодёжной сборной Канады в 2018 году.
В число компаний, временно отказавшихся от спонсорства федерации, вошли банк Scotiabank, телекоммуникационная компания TELUS, корпорация Canadian Tire (владеет сетью хозяйственных магазинов), нефтяная компания Imperial Oil и сеть закусочных Tim Hortons. В том числе, эти структуры откажутся от поддержки предстоящего молодёжного чемпионата мира.
Напомним, женщина на условиях анонимности утверждала, что подверглась сексуальному насилию со стороны восьми игроков Канадской хоккейной лиги, в том числе членов сборной Канады, завоевавших золотые медали на молодёжном чемпионате мира – 2018. Ответчиками по делу были названы Федерация хоккея Канады и Канадская хоккейная лига, а также восемь неназванных игроков лиги, включая членов молодёжной сборной Канады до 20 лет.
- 30 июня 2022
-
10:37
-
10:21
-
10:03
-
09:44
-
09:39
-
09:07
-
08:51
-
08:41
-
08:19
-
08:00
-
03:33
-
01:03
- 29 июня 2022
-
23:49
-
23:40
-
23:24
-
23:12
-
22:55
-
22:28
-
22:19
-
21:47
-
21:15
-
20:57
-
20:42
-
20:26
-
19:53
-
19:21
-
18:55
-
18:30
-
18:15
-
17:48
-
17:18
-
16:50
-
16:24
-
15:50
-
15:36