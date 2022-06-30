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Ряд спонсоров приостановили сотрудничество с Федерацией хоккея Канады

Ряд спонсоров приостановили сотрудничество с Федерацией хоккея Канады
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Несколько спонсоров Федерации хоккея Канады (Hockey Canada) приняли решение приостановить взаимодействие с организацией из-за скандала, связанного с сексуальным насилием со стороны нескольких игроков молодёжной сборной Канады в 2018 году.

В число компаний, временно отказавшихся от спонсорства федерации, вошли банк Scotiabank, телекоммуникационная компания TELUS, корпорация Canadian Tire (владеет сетью хозяйственных магазинов), нефтяная компания Imperial Oil и сеть закусочных Tim Hortons. В том числе, эти структуры откажутся от поддержки предстоящего молодёжного чемпионата мира.

Напомним, женщина на условиях анонимности утверждала, что подверглась сексуальному насилию со стороны восьми игроков Канадской хоккейной лиги, в том числе членов сборной Канады, завоевавших золотые медали на молодёжном чемпионате мира – 2018. Ответчиками по делу были названы Федерация хоккея Канады и Канадская хоккейная лига, а также восемь неназванных игроков лиги, включая членов молодёжной сборной Канады до 20 лет.

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