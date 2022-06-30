«Питтсбург» ведёт с Летангом более интенсивные переговоры, чем с Малкиным

Президент по хоккейным операциям «Питтсбург Пингвинз» Брайан Бурк рассказал о ходе переговоров по новым контрактом с защитником команды Крисом Летангом и форвардом Евгением Малкиным.
«Мы приложили решительные усилия, чтобы подписать контракт с Крисом Летангом. Менее решительные — с Малкиным, но только потому, что мы должны знать, сколько денег у нас есть, чтобы собрать эту головоломку. Так что с агентом Малкина у нас очень прямые разговоры, но менее интенсивные. Здесь должна быть последовательность – контракт должен подписать один, затем другой или, может быть, ни один из них. Но эта ситуация скоро разрешится», – приводит слова Бурка Sportsnet со ссылкой на «Шоу Джеффа Марека».
Оба игрока вскоре становятся свободными агентами. Малкин по прежнему соглашению с клубом зарабатывал $ 9,5 млн, а Летанг – $ 7,25 млн. Россиянин провёл 41 матч в регулярном чемпионате — 2021/2022 и набрал 42 (20+22) очка. Летанг стал третьим бомбардиром «пингвинов» – на его счету 68 (10+58) результативных баллов в 78 матчах сезона.
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