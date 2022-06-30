Стали известны составы команд на заключительный матч Александра Сёмина

30 июня в Красноярске на «Платинум-Арене» пройдёт заключительный матч российского нападающего, двукратного чемпиона мира Александра Сёмина, который принял решение о завершении игровой карьеры. Минспорта Красноярского края в официальном телеграм-канале опубликовало составы на игру – команда Сёмина сыграет против команды Павла Дацюка.

В матче сыграют известные игроки НХЛ и КХЛ, в том числе Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Данис Зарипов, Андрей Марков, Виктор Козлов, Максим Афиногенов, Александр Свитов, Арсений Грицюк, Антон Бурдасов, а также хоккеисты-любители.

Состав команды Александра Сёмина:

вратарь Антон Худобин, полевые Александр Сёмин, Александр Овечкин, Виктор Козлов, Дмитрий Орлов, Алексей Макеев, Максим Галанов, Арсений Грицюк, Сергей Ломанов, Артём Швец-Роговой, Андрей Николишин, Сергей Шипко, Денис Куликов, Марк Герих.

Состав команды Павла Дацюка:

вратарь Александр Судницин, полевые Павел Дацюк, Андрей Марков, Александр Свитов, Александр Гуськов, Антон Бурдасов, Максим Афиногенов, Данис Зарипов, Александр Суздалев, Денис Казанский, Алексей Попов, Илья Скворцов, Валентин Копылов, Эдуард Майоров.