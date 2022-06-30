Стали известны составы команд на заключительный матч Александра Сёмина

30 июня в Красноярске на «Платинум-Арене» пройдёт заключительный матч российского нападающего, двукратного чемпиона мира Александра Сёмина, который принял решение о завершении игровой карьеры. Минспорта Красноярского края в официальном телеграм-канале опубликовало составы на игру – команда Сёмина сыграет против команды Павла Дацюка.
В матче сыграют известные игроки НХЛ и КХЛ, в том числе Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Данис Зарипов, Андрей Марков, Виктор Козлов, Максим Афиногенов, Александр Свитов, Арсений Грицюк, Антон Бурдасов, а также хоккеисты-любители.
Состав команды Александра Сёмина:
вратарь Антон Худобин, полевые Александр Сёмин, Александр Овечкин, Виктор Козлов, Дмитрий Орлов, Алексей Макеев, Максим Галанов, Арсений Грицюк, Сергей Ломанов, Артём Швец-Роговой, Андрей Николишин, Сергей Шипко, Денис Куликов, Марк Герих.
Состав команды Павла Дацюка:
вратарь Александр Судницин, полевые Павел Дацюк, Андрей Марков, Александр Свитов, Александр Гуськов, Антон Бурдасов, Максим Афиногенов, Данис Зарипов, Александр Суздалев, Денис Казанский, Алексей Попов, Илья Скворцов, Валентин Копылов, Эдуард Майоров.
- 30 июня 2022
-
12:00
-
11:53
-
11:44
-
11:33
-
11:20
-
11:01
-
10:37
-
10:21
-
10:03
-
09:44
-
09:39
-
09:07
-
08:51
-
08:41
-
08:19
-
08:00
-
03:33
-
01:03
- 29 июня 2022
-
23:49
-
23:40
-
23:24
-
23:12
-
22:55
-
22:28
-
22:19
-
21:47
-
21:15
-
20:57
-
20:42
-
20:26
-
19:53
-
19:21
-
18:55
-
18:30
-
18:15