Диц привезёт Кубок Гагарина в Нур-Султан
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Защитник Даррен Диц, в апреле ставший обладателем Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА, привезёт трофей в Нур-Султан, сообщает официальный сайт «Барыса». Кубок будет выставлен на «Барыс-Арене» 6 июля.
Хоккеист с канадскими корнями выступал в составе «Барыса» в течение четырёх с половиной лет и имеет спортивное гражданство Казахстана, которое позволяет ему выступать за сборную этой страны на чемпионатах мира. В декабре 2021 года Диц был обменян в ЦСКА.
В составе «армейцев» Даррен провёл 8 матчей в регулярном чемпионате, забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. В плей-офф Диц принял участие в 20 встречах и внёс вклад в завоевание Кубка Гагарина, набрав 4 (1+3) очка при показателе полезности «+3».
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