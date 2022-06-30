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Кольцов вошёл тренерский штаб «Салавата Юлаева»

Кольцов вошёл тренерский штаб «Салавата Юлаева»
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Бывший тренер московского «Спартака» Константин Кольцов будет работать ассистентом в тренерском штабе «Салавата Юлаева», сообщает клуб в официальном телеграм-канале. Контракт со специалистом подписан на один сезон.

Кольцов играл за уфимский клуб в период с 2006 по 2012 год и вместе с «юлаевцами» становился чемпионом России (2008) и обладателем Кубка Гагарина (2011). Во время тренерской карьеры белорус работал ассистентом в минском «Динамо», ХК «Брест» (Беларусь) и московском «Спартаке», а также главным тренером в «Динамо-Молодечно» (Беларусь).

Ранее уфимский клуб объявил о продлении контракта на один год с тренером Николаем Цулыгиным. Напомним, в межсезонье команду возглавил Виктор Козлов – для него это будет первый опыт работы главным тренером.

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