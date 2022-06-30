Автор сайта НХЛ: Флёри может перейти в «Нью-Джерси» или «Колорадо»

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен высказался о будущем вратаря «Миннесота Уайлд» Марка-Андре Флёри.
«Мне нравится вариант с «Нью-Джерси Дэвилз», но хочет ли перейти 37-летний вратарь в команду, которая не совсем готова к походу за Кубком Стэнли, когда у него может появиться шанс уйти в «Колорадо Эвеланш»? Кемпер, как и Флёри, является неограниченно свободным агентом. Если «лавины» позволят Кемперу выйти на рынок, то Флёри может стать их целью номер один. Наличие вратаря с опытом Флёри даст им шанс ещё раз побороться за кубок, если они не подпишут контракт с Кемпером.
«Дьяволам» нужен качественный вратарь-ветеран, чтобы стабилизировать оборону. Им нужен лидер и вратарь, вокруг которого могут сплотиться все. Конечно, Флёри мог бы остаться в «Миннесоте» и сделаете эти обсуждения спорными», – написал журналист в своей колонке.
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