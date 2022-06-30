Блэшилл может войти в штаб Купера в случае ухода его помощников в «Детройт»

Экс-голкипер клубов НХЛ, а ныне эксперт на телевидении Кевин Уикс сообщил, что бывший главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл может стать помощником главного тренера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джона Купера.
«Блэшилл может стать ассистентом главного в «Тампе», если Дерек Лалонд и Джефф Халперн приземлятся в Детройте», – написал Уикс в «Твиттере».
В последнее время североамериканские инсайдеры публиковали информацию о том, что «Детройт» может переманить двух помощников Купера из штаба «Тампы» и назначить Лалонда главным тренером.
Отметим, что Блэшилл и Купер уже давно являются близкими друзьями – они работали вместе ещё до приглашения в НХЛ. Интереса к ситуации добавляет и тот факт, что генеральный менеджер «Ред Уингз» Стив Айзерман ранее работал в «Тампе» и хорошо знает возможности Лалонда и Халперна.
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