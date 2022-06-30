Кожевников: остаюсь при своём мнении – после Хартли в Омске выжженная земля

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о проблеме «Авангарда» с вратарями и выразил мнение, что омскому клубу нужно заново строить команду после ухода главного тренера Боба Хартли.

«Лично я остаюсь при своём мнении – после Хартли в Омске выжженная земля. Нет среднего звена, результат выжат из временщиков-легионеров и ветеранов, из молодёжи наигран только Грицюк. Но самое главное – потеря Грубеца, на котором канадец и выезжал.

Был уверен, что в клубе это понимают и летом найдут первого номера — но нет, тишина. Не знаю, как большой клуб может рассчитывать на связку Демченко – Галимов. Считаю, что, например, в Уфе дуэт Ежов – Кареев смотрится не так сомнительно. Это к печальному вопросу о российских вратарях в КХЛ…

Прогноз на выступление «Авангарда» в новом сезоне? Команда на стадии перестройки без хорошего вратаря в КХЛ обречена. Ещё один отягощающий фактор – логистика. Команда будет летать во много раз больше, чем в последние годы в Балашихе. Поэтому прогноз, к сожалению, неутешительный. Хотя в списке моих симпатий Омск на втором месте после родного «Спартака», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.