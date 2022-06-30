«Спартак» обменял защитника Тришина в «Ладу»

Московский «Спартак» совершил трёхсторонний обмен с клубами ВХЛ «Лада» и «Дизель», сообщает официальный сайт красно-белых.

В «Ладу» из «Спартака» отправился защитник Аким Тришин, а москвичи получили от «Дизеля» 19-летнего форварда Михаила Балашова. Тольяттинцы, в свою очередь, отдали «Дизелю» нападающего Дмитрия Беленчука.

Последние два сезона Тришин провёл в составе воскресенского «Химика» в ВХЛ. Также в его активе 61 матч в КХЛ и 3 (1+2) набранных очка. Балашов в 23 играх за «Дизель» отдал две голевые передачи при показателе полезности «-4».

Кроме того, «Спартак» продлил контракт на три года с защитником Вениамином Королёвым, который в предыдущем сезоне играл за молодёжную команду красно-белых в МХЛ и за «Химик» в ВХЛ.