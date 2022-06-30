«Салават Юлаев» объявил о назначении нового тренера по физподготовке
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Уфимский «Салават Юлаев» в официальном телеграм-канале клуба представил нового тренера команды по физической подготовке. Им стал французский специалист Адриан Вальво.
43-летний Вальво уже имеет опыт работы в Континентальной хоккейной лиги. С 2019 по 2021 год он был тренером по физподготовке минского «Динамо». До этого специалист работал во французском «Гренобле», с которым становился чемпионом Франции, и в швейцарской «Лозанне». Также Вальво входил в тренерский штаб сборной Франции на нескольких чемпионатах мира.
Напомним, сегодня уфимский клуб объявил о назначении двух помощников нового главного тренера Виктора Козлова, который возглавил команду в межсезонье. В его штаб вошли белорусский тренер Константин Кольцов и уфимец Николай Цулыгин.
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