«Салават Юлаев» объявил о назначении нового тренера по физподготовке

Уфимский «Салават Юлаев» в официальном телеграм-канале клуба представил нового тренера команды по физической подготовке. Им стал французский специалист Адриан Вальво.

43-летний Вальво уже имеет опыт работы в Континентальной хоккейной лиги. С 2019 по 2021 год он был тренером по физподготовке минского «Динамо». До этого специалист работал во французском «Гренобле», с которым становился чемпионом Франции, и в швейцарской «Лозанне». Также Вальво входил в тренерский штаб сборной Франции на нескольких чемпионатах мира.

Напомним, сегодня уфимский клуб объявил о назначении двух помощников нового главного тренера Виктора Козлова, который возглавил команду в межсезонье. В его штаб вошли белорусский тренер Константин Кольцов и уфимец Николай Цулыгин.