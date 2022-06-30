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Журналист из США предложил арестовать Овечкина из-за задержания баскетболистки Грайнер

Журналист из США предложил арестовать Овечкина из-за задержания баскетболистки Грайнер
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Журналист Кит Олберманн предложил арестовать капитана и российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ответ на задержание американской баскетболистки Бриттни Грайнер в России.

«Простое решение. Арестуйте Овечкина», — написал Олберманн.

Напомним, Грайнер обвиняется в контрабанде наркотиков. Наркотические вещества были обнаружены в багаже баскетболистки при проверке в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года.

Отметим, что 31-летняя Грайнер является одной из самых титулованных баскетболисток. В составе сборной США она становилась победительницей Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, а в составе команды «Финикс Меркури» – победительницей чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации — 2014. Последним клубом Грайнер был УГМК из Екатеринбурга.

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