Грицюк: с Овечкиным пока не разговаривал, смотрю на него, слюни пускаю

Нападающий омского «Авангарда» Арсений Грицюк поделился эмоциями от игры в прощальном матче Александра Сёмина.
«Нужна ли в Красноярске команда КХЛ? Конечно, обязательно, потому что город-миллионник. Пора уже в КХЛ заходить. Как поступило приглашение? Мы в Турцию прилетели, мне папа позвонил и говорит: «Тебя Сёмин на матч позвал». Я не поверил, потом сам захожу, он мне написал: «Привет, хочешь поучаствовать?» Конечно, от такого тяжело отказаться.
С Овечкиным пока ещё не разговаривал. Просто пока сижу и смотрю на него, слюни пускаю. Как отношусь к отстранению? Конечно, обидно. Не знаю, как это комментировать. Пока не умею ещё. Представляю ли себя в «Нью-Джерси» через год? Представляю, но у меня ещё год контракта. Пока просто представляю.
Такой, можно сказать, расслабляющий матч я ещё не проводил. Мужики в раздевалке где-то подшучивают, Саню поддерживаем. Очень приятно находиться с этими людьми и тем более в этой команде — команде Сёмина. Приятно быть рядом с ним в этот момент», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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