А. Сёмин оформил хет-трик в своём прощальном матче, его команда выиграла со счётом 10:9
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Команда Александра Сёмина в его прощальном матче одержала победу над командой Павла Дацюка со счётом 10:9. Встреча состоялась в Красноярске, родном городе 38-летнего хоккеиста.
В составе команды Дацюка дубль оформили Александр Гуськов, Данис Зарипов и Максим Афиногенов, по одной шайбе забросили Илья Скворцов, Антон Бурдасов и сам Павел Дацюк. В команде Сёмина сам Александр стал автором хет-трика, также три шайбы забросил российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, по одному голу забили Артем Швец-Роговой, Андрей Николишин, Арсений Грицюк и Алексей Макеев.
Напомним, последним клубом Александра Сёмина стал подмосковный «Витязь», за который двукратный чемпион мира выступал с 2018 по 2021 год.
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