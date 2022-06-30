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«Тампа» заключила новый контракт с защитником Рэддишем

«Тампа» заключила новый контракт с защитником Рэддишем
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» на официальном сайте сообщила о подписании нового контракта с защитником Дарреном Рэддишем.

Отмечается, что двустороннее соглашение с 26-летним защитником заключено сроком на два года. Кэпхит по контракту составит $ 762,5 тыс.

В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Рэддиш провёл за «Тампу» четыре матча, в которых не набрал результативных баллов.

Также защитник выступал в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Лайтнинг» — «Сиракьюз Кранч». На его счету 61 матч в регулярном чемпионате, семь шайб и 18 голевых передач при показателе полезности «+4». В плей-офф он принял участие в пяти играх, став автором двух результативных пасов.

Напомним, «Тампа» уступила в финальной серии Кубка Стэнли — 2022 «Колорадо Эвеланш» со счётом 2-4.

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