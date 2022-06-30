Президент Финляндии заявил, что больше не сыграет в хоккей с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что больше не собирается играть в хоккей с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств ранее вместе выходили на лёд в 2012 году.



«Фотография с Путиным во время игры в хоккей? Это был 2012 год, мой первый визит в Россию. Нет, больше я не сыграл бы с ним в хоккей.



Изменения за 10 лет? Я не назвал бы Путина партнёром», — цитирует Ниинистё La Repubblica.

Отметим, что все национальные и клубные российские команды по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) пропускают соревнования в 2022 году. В частности, мужская сборная России не сыграла на чемпионате мира по хоккею, который прошёл в Финляндии.



Российская и финская команды сыграли в финале Олимпиады-2022, где победу одержали финны со счётом 2:1.