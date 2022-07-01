«Детройт» объявил о назначении Дерека Лалонда на пост главного тренера

«Детройт Ред Уингз» объявил о назначении Дерека Лалонда на пост главного тренера. 49-летний Лалонд провел последние четыре сезона в качестве помощника тренера в «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Я очень рад, что меня назначили главным тренером «Детройта», Я хотел бы поблагодарить Кристофер Ильича и всю его семью, а также Стива Айзермана и руководство клуба за то, что они доверили мне возможность возглавить эту историческую франшизу. Я готов приступить к работе с нашей группой. «Детройт» ждёт очень светлое будущее», — приводит слова Лалонда официальный сайт «Детройта».

Напомним, 30 апреля главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл покинул свой пост. По итогам прошлого сезона команда заняла 12-е место в Восточной конференции.