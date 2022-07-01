Бывший игрок «Салавата Юлаева» может возглавить «Бостон»

53-летний канадский специалист Джим Монтгомери может стать главным тренером клуба НХЛ – «Бостон Брюинз». Об этом сообщает в «Твиттере» известный инсайдер Эллиот Фридман.
Как отмечает источник, в последнее время именно имя Монтгомери всё чаще начинает фигурировать в качестве главного претендента на пост тренера «Брюинз». Ранее Джим лишь однажды возглавлял клуб НХЛ – это был «Даллас Старз» в сезоне-2018/2019, под его руководством клуб впервые за три года добился выхода в плей-офф, однако уже в начале следующего сезона он был уволен за «непрофессиональное поведение, несовместимое с основными ценностями и убеждениями клуба».
В январе 2020 года Монтгомери объявил, что прошёл курс реабилитации, чтобы справиться со злоупотреблением алкоголем. Он сообщил, что «Даллас» сделал «правильный выбор», уволив его, и что это заставило его осознать, что он ведёт неправильный образ жизни.
Последним местом работы Монтгомери был «Сент-Луис Блюз» (2020-2022), где он трудился в качестве ассистента главного тренера. Примечательно, что в качестве игрока Джим непродолжительное время выступал за уфимский «Салават Юлаев» в сезоне-2003/2004, за который провёл 20 матчей, отметившись семью результативными передачами.
«Колорадо» — новый чемпион НХЛ.
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