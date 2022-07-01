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Президент «Детройта» прокомментировал назначение Лалонда на пост главного тренера

Президент «Детройта» прокомментировал назначение Лалонда на пост главного тренера
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Президент «Детройт Ред Уингз» Кристофер Илич высказался о назначении 49-летнего американского специалиста Дерека Лалонда на пост главного тренера клуба.

«От имени всей организации я хотел бы поприветствовать Дерека Лалонда, его жену Мелиссу и их троих детей — Алекса, Люка и Эбби — в нашей семье «Ред Уингз». У Дерека впечатляющее резюме, особенно если говорить о той работе, которую он проделал с молодыми и перспективными игроками и на протяжении всей своей карьеры.

Мы рады, что такой специалист возглавит наш клуб. Я также хотел бы поблагодарить Стива Айзермана и его коллег за проведение очень тщательного и детального процесса поиска главного тренера. У нас самые преданные болельщики, и они заслуживают команды, которая постоянно борется за чемпионство в Кубке Стэнли», — приводит слова Илича пресс-служба «Детройта» на официальном сайте клуба.

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