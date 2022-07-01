«Амур» опубликовал тренерский штаб клуба на предстоящий сезон КХЛ

Пресс-служба хабаровского «Амура» опубликовала тренерский штаб команды на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.



«Попечительский совет ХК «Амур» под руководством губернатора Хабаровского края Михаила Владимировича Дегтярёва утвердил полный состав тренерского штаба команды на сезон-2022/2023.



В него вошли:



Главный тренер – Вадим Сергеевич Епанчинцев;



Помощник главного тренера (тренер по работе с защитниками) – Виктор Павлович Костючёнок;



Помощник главного тренера (тренер по работе с нападающими) – Дмитрий Владимирович Гоголев;



Тренер по работе с вратарями – Алексей Александрович Жигарев;



Тренер по физической подготовке – Денис Сергеевич Богданов;



Видеотренер – Станислав Юрьевич Басов.



В Хабаровске новый штаб соберётся 10 июля. Предсезонный тренировочный сбор стартует 13 июля», — говорится в заявлении клуба.