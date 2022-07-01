«Чёртов 21 год, столько времени прошло. Но мы вернулись». Сакик — о победе «Колорадо» в КС

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик обратился к болельщикам на чемпионском параде клуба по случаю завоевания Кубка Стэнли.



«Что насчёт этой команды. Чёртов 21 год. Столько времени прошло. Но мы вернулись. Мы вернулись.



Какой парад. Это невероятно. Точно можно сказать, что город Денвер вырос за последний 21 год. Так много людей собралось», – приводит слова Сакика официальный сайт НХЛ.



Напомним, в решающей серии за трофей «Колорадо» оказался сильнее «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-2. Этот титул стал третьим в истории «Эвеланш» (1996, 2001, 2022). Джо Сакик выигрывал Кубок Стэнли с клубом в как в качестве игрока, так и генерального менеджера.



«Чемпионат» проводит розыгрыш – выиграй футболку и кепку обладателей Кубка Стэнли!