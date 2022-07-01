Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чёртов 21 год, столько времени прошло. Но мы вернулись». Сакик — о победе «Колорадо» в КС

«Чёртов 21 год, столько времени прошло. Но мы вернулись». Сакик — о победе «Колорадо» в КС
Комментарии

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик обратился к болельщикам на чемпионском параде клуба по случаю завоевания Кубка Стэнли.

«Что насчёт этой команды. Чёртов 21 год. Столько времени прошло. Но мы вернулись. Мы вернулись.

Какой парад. Это невероятно. Точно можно сказать, что город Денвер вырос за последний 21 год. Так много людей собралось», – приводит слова Сакика официальный сайт НХЛ.

Напомним, в решающей серии за трофей «Колорадо» оказался сильнее «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-2. Этот титул стал третьим в истории «Эвеланш» (1996, 2001, 2022). Джо Сакик выигрывал Кубок Стэнли с клубом в как в качестве игрока, так и генерального менеджера.

«Чемпионат» проводит розыгрыш – выиграй футболку и кепку обладателей Кубка Стэнли!

Жалко до слёз. «Колорадо» заплатит слишком большую цену за чемпионство в НХЛ Жалко до слёз. «Колорадо» заплатит слишком большую цену за чемпионство в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022