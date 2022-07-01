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Полицейские не узнали защитника «Колорадо», не пуская его к автобусу клуба на параде

Полицейские не узнали защитника «Колорадо», не пуская его к автобусу клуба на параде
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Полицейские из Денвера не узнали защитника «Колорадо Эвеланш» Боуэна Байрэма на чемпионском параде клуба.

21-летний хоккеист подошёл к болельщикам, чтобы взять пиво, после чего хотел вернуться в автобус клуба, но его остановил полицейский, который не узнал защитника. После того, как полиция поняла, что это не обычный болельщик, Байрэм смог вернуться к команде. Видео с моментом можно посмотреть по ссылке.

В завершившемся розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги Байрэм принял участие в 20 встречах, записав на свой счёт девять голевых передач при показателе полезности "+15". Отметим, что этот сезон стал лишь вторым для защитника в НХЛ в составе «Колорадо».

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