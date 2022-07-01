Кравчук: что рынок-2022 — неидеальный для Малкина, но нужно учитывать масштаб личности

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о контрактных переговорах российского форварда Евгения Малкина.



«Малкин провёл в „Питтсбурге“ 16 лет, сделал блестящую карьеру, завоевал с командой три Кубка Стэнли. Есть красивая история. И обычно в НХЛ она завершается тем, что большой игрок проводит в большом клубе всю свою карьеру.



Пока я не торопился бы с выводами, время договориться у Малкина и у „Питтсбурга“ ещё есть. Судя по сообщениям в местной прессе, вариант с уходом игрока всё-таки более вероятный, честно говоря, для меня это сюрприз. С другой стороны здесь идёт обычный хоккейный бизнес, каждая сторона защищает свои интересы.



В руководство клуба пришли новые, но опытные люди, тот же Брайан Бурк, который в своё время сделал себе имя в „Ванкувере“. Может, той клубной ностальгии, которая была и есть у Марио Лемье, у новых лиц уже нет.



Наверное, отсюда менее эмоциональный и более прагматичный подход к селекции — и к Малкину, и к защитнику Крису Летангу, другой исторической личности для „Пингвинз“. Во всяком случае у меня такое объяснение нынешней кадровой философии „Питтсбурга“.



Выбирать себе новый клуб без каких-либо ограничений — такое ещё никому никогда не мешало. Это уже чистый рынок, который определяет твою цену, как игрока. Ты много лет работаешь на своё имя и наконец зарабатываешь право этот рынок протестировать.



Но в сюжете с Малкиным очень много нюансов, о которых трудно судить со стороны и которые сугубо индивидуальны. Насколько психологически комфортно игроку после полутора десятков лет менять команду и город? Не давит ли на него ситуация, когда „родной“ клуб выбрал такую политику? Насколько влияет поддержка капитана „Пингвинз“ Сидни Кросби? Это только три вопроса, но на самом деле их десятки.



Не думаю, что рынок-2022 — идеальный для Малкина. К возрастным хоккеистам в нынешней НХЛ, лиге очень быстрой и челночной, относятся не так, как в эпоху тех же Фёдорова и Айзермана, большие и длительные контракты с ветеранами уже не в моде. С другой стороны нужно учитывать масштаб личности Малкина, всё-таки Евгений — отнюдь не рядовой ветеран», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.ru.